Браун: меня много критиковали, но золотые медали говорят сами за себя

Атакующий защитник сборной Испании Лоренцо Браун дал комментарий по поводу победы своей команды на чемпионате Европы — 2022 по баскетболу.

Напомним, в финальной встрече испанские баскетболисты оказались сильнее французов — 88:76.

«Да, это было моей главной целью. И мы это сделали. Я столкнулся с большим количеством критики, даже не знаю за что. Может быть, дело в языковом барьере или в моей стране. Я не знаю, что происходило, но, в конце концов, на площадке мы говорим на одном языке. Неважно, какого ты цвета кожи или откуда ты родом, мы все братья и люди. То, что мы выиграли эти золотые медали, говорит само за себя», – приводит слова Брауна Basket News.

Напомним, Браун родом из США. Он получил испанское гражданство нынешним летом.