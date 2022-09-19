Браун: меня много критиковали, но золотые медали говорят сами за себя
Поделиться
Атакующий защитник сборной Испании Лоренцо Браун дал комментарий по поводу победы своей команды на чемпионате Европы — 2022 по баскетболу.
Напомним, в финальной встрече испанские баскетболисты оказались сильнее французов — 88:76.
«Да, это было моей главной целью. И мы это сделали. Я столкнулся с большим количеством критики, даже не знаю за что. Может быть, дело в языковом барьере или в моей стране. Я не знаю, что происходило, но, в конце концов, на площадке мы говорим на одном языке. Неважно, какого ты цвета кожи или откуда ты родом, мы все братья и люди. То, что мы выиграли эти золотые медали, говорит само за себя», – приводит слова Брауна Basket News.
Напомним, Браун родом из США. Он получил испанское гражданство нынешним летом.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
10:45
-
10:37
-
10:31
-
09:45
-
09:25
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:08
- 18 сентября 2022
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
22:24
-
21:45
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:05
-
19:14
-
18:41
-
18:25
-
17:50
-
16:55
-
16:49
-
16:03
-
15:53
-
15:46
-
15:29
-
15:09
-
14:29
-
13:52
-
13:10
Партнерский контент