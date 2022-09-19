Главный тренер Испании: поразительно, как нам удалось превзойти эти великие команды
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Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал победу своей команды над национальной командой Франции в финале чемпионата Европы 2022 года.
В решающем матче сборная Испании одержала победу над Францией со счётом 88:76 и выиграла Евробаскет-2022.
«Перед началом чемпионата мы находились на восьмом месте рейтинга, но по ходу турнира нам удалось шаг за шагом подняться на вершину. Мы обыграли просто невероятные команды, в составе которых были игроки из НБА и Евролиги.
На этом турнире выступали сборные очень высокого уровня. Просто поразительно, как нам удалось превзойти эти великие команды», — приводит слова Скариоло Basket News.
Для Испании это четвёртая победа на Евробаскете в истории.
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