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Лайв-трансляция финального дня чемпионата Европы по баскетболу 2022 года

Решающий день Евробаскета! Франция и Испания в финале, Германия борется за бронзу. LIVE
Марат Арасланов Арина Ершова
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Решающий день Евробаскета! LIVE
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Звёздный состав или сила тренерской мысли?

18 сентября 2022 года в Берлине на «Мерседес-Бенц Арене» состоится матч за третье место и финал Евробаскета-2022. Первыми в матче за бронзу сыграют сборные Германии и Польши. Поляки — одна из самых крупных сенсаций всего турнира. Их никто не ждал уже в 1/4 финала, но они до сих пор бьются за медали. Их лидер и капитан Матеуш Понитка ещё совсем недавно играл в «Зените», а сейчас тащит сборную к исторической бронзе.

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Другое дело, что на пути Польши — хозяева турнира и финальной части. Сборная Германии собрала очень мощный состав, в котором есть и настоящие звёзды, и талантливая молодёжь, и просто классные ролевики. Немцы были близки к тому, чтобы оказаться в финале, но отдали концовку Испании, имея один из самых укомплектованных составов среди всех участников турнира.

Финалисты подходили к решающей игре абсолютно разными путями. Испанцы выстроили команду и, подобно машине, переламывали соперников. Они зашли в овертайм с Литвой и там не оставили той шансов. После обыграли крепкую Финляндию и смогли вытащить крайне непростой матч с Германией, в котором (как и во всех матчах на вылет) проигрывали с двузначной разницей.

Матч за третье место начнётся в 18:15 (время московское).
Финал — в 21:30.

«Чемпионат» даже запустил опрос о предпочтениях читателей перед финалом.

Если у вас не отображается опрос, то пройти его можно по ссылке.

Live Марат Арасланов

Сравнительная статистика Германии и Польши. Хозяева выглядят предпочтительнее в каждом из ключевых статистических показателей.

17:42 Марат Арасланов

Добрый вечер, уважаемые поклонники баскетбола!

Сегодня «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финальных матчей Евробаскета-2022. Первыми на паркете берлинской арены появятся Германия и Польша. Они разыграют «бронзу» чемпионата Европы. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.

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