Экс-игрок сборной России Хэммон стала первым тренером-дебютантом, выигравшей WNBA

Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон, сейчас возглавляющая «Лас-Вегас», привела свою команду к чемпионскому титулу в нынешнем сезоне.
Впервые в истории WNBA тренер-дебютант смогла выиграть лигу. Ранее Хэммон также была признана лучшим тренером сезона. Стоит отметить, что для «Лас-Вегаса» это первый титул в истории клуба.
В финальной серии команда обыграла «Коннектикут» со счётом 3-1. В решающем матче «Лас-Вегас» одержал победу — 78:71. Самым ценным игроком финальной серии была признана Челси Грэй, которая в плей-офф натирала в среднем 18,3 очка и отдавала 6 результативных передач.
Бекки Хэммон в составе сборной России завоевала бронзу Олимпиады-2008 и серебро чемпионата мира-2009. После завершения профессиональной карьеры Хэммон 8 лет работала ассистентом главного тренера в «Сан-Антонио Спёрс».
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