Хряпа подробно рассказал о победе на Евробаскете-2007

Бывший игрок сборной России Виктор Хряпа вспомнил победу национальной команды на Евробаскете-2007.

«Никогда не считал, что повлияло что-то одно. У нас командный вид спорта, и от действий кого-то одного не может зависеть результат. Должна быть как минимум группа игроков, которая желает добиться успеха.



И, конечно, нельзя не отметить Блатта. Дэвид очень подходил под нашу команду – своим менталитетом, прекрасно понимал игроков, знал, кому и что можно позволить, как распределить роли. Команда его приняла, а Блатт понимал и чувствовал каждого из нас в позитивном смысле. Он не был строг и агрессивен, но и мягким не был. Посмотрите, в любом тайм-ауте кричал, активно объяснял, рассказывал. Но это не была критика – всё было во благо результата, всё для победы. Его влияние на игру было очень велико, хотя, казалось, на площадку выходят игроки, которые и делают результат. Здесь же был настоящий симбиоз.



Третья составляющая – сам состав игроков, который был на Евробаскете. Среди нас не было таких, кто приехал хорошо сыграть, показать себя независимо от результата команды. Даже если ты играл хорошо, но тебя вдруг меняли, не было никаких претензий. Конечная цель важнее, и все это прекрасно понимали», — приводит слова Хряпы официальный сайт РФБ.