Шакил О'Нил рассказал, какой совет дал старшему сыну Шарифу
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Легендарный центровой Шакил О'Нил рассказал, о чём он чаще всего напоминает своему старшему сыну Шарифу О'Нилу, который тоже планирует в будущем выступать в НБА.
«Я постоянно говорю Шарифу одну вещь — ему не стать мной. Не хочу, чтобы он позволял людям говорить, что он — это я, потому что это совершенно неправильно. Его папа — сумасшедший, просто псих, он был монстром на площадке. Шариф другой. Он должен развивать свою игру, работать над собственным стилем. Жить с таким именем – это одновременно и удача, и головная боль. Но нужно, несмотря ни на что, идти своим путём. Я надеюсь, это поможет ослабить давление», — приводит слова Шакила USA Today.
Новый сезон Шариф О'Нил проведёт в команде «Ингайт» в Лиге развития НБА.
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