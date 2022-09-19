Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил рассказал, какой совет дал старшему сыну Шарифу

Шакил О'Нил рассказал, какой совет дал старшему сыну Шарифу
Комментарии

Легендарный центровой Шакил О'Нил рассказал, о чём он чаще всего напоминает своему старшему сыну Шарифу О'Нилу, который тоже планирует в будущем выступать в НБА.

«Я постоянно говорю Шарифу одну вещь — ему не стать мной. Не хочу, чтобы он позволял людям говорить, что он — это я, потому что это совершенно неправильно. Его папа — сумасшедший, просто псих, он был монстром на площадке. Шариф другой. Он должен развивать свою игру, работать над собственным стилем. Жить с таким именем – это одновременно и удача, и головная боль. Но нужно, несмотря ни на что, идти своим путём. Я надеюсь, это поможет ослабить давление», — приводит слова Шакила USA Today.

Новый сезон Шариф О'Нил проведёт в команде «Ингайт» в Лиге развития НБА.

Новость по теме
Фото: 50-летний Шакил О’Нил похвастался впечатляющей формой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022