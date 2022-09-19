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Экс-игрок НБА: представьте, если бы Джордан не пил, не курил и правильно питался

Экс-игрок НБА: представьте, если бы Джордан не пил, не курил и правильно питался
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Олден Полинис считает, что, несмотря на свои достижения, Майкл Джордан не реализовал свой потенциал в полной мере.

«Только представьте, что было бы, если бы этот парень правильно питался вместо того, чтобы каждый раз ходить в «Макдональдс», не пил, не курил. А если бы Майкл ещё при этом регулярно тренировался, а не ходил играть в покер? Можете представить такого Майкла Джордана?» — цитирует Полиниса Bally Sports.

Известно, что Майкл Джордан любил играть в азартные игры. В частности, сообщалось об историях, когда баскетболист играл по несколько часов подряд до тех пор, пока не выиграет.

Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

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