Абдул-Джаббар: Эдвардс должен выполнять общественные работы с группами ЛГБТ+

Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар высказался по поводу игрока «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, который ранее позволил себе гомофобные высказывания.

«Я не думаю, что извинений, какими бы искренними они ни были, достаточно. Эдвардс должен выполнять общественные работы с группами ЛГБТ+. Если он не может этого сделать, то его извинения бессмысленны», — приводит слова Абдул-Джаббара Fadeaway World.

Напомним, ранее Эдвардс опубликовал в соцсетях видео, в котором насмехался над двумя геями, проходившими мимо. Запись быстро распространилась в интернете и вызвала бурную реакцию со стороны общественности. Игрок принёс извинения за свою публикацию, но, несмотря на это, спортсмена может ждать денежный штраф.

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