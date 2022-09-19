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Гомельский объяснил поражение ЦСКА на Кубке Кондрашина и Белова

Гомельский объяснил поражение ЦСКА на Кубке Кондрашина и Белова
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о неудачном выступлении московского ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова.

«Идёт период подготовки к сезону. Новые игроки осваиваются в новом для себя клубе. Думаю, что сейчас несколько преждевременно делать выводы о качестве игры отдельных баскетболистов и команды в целом», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, в финале Кубка Кондрашина и Белова встречались «Зенит» и ЦСКА. Баскетболисты петербургской команды одержали победу со счётом 79:58.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Зенита» Калеб Хомсли, который записал в свой актив 26 очков, шесть подборов и шесть передач.

Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Первый розыгрыш турнира состоялся ещё в 1979 году.

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