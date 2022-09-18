Гомельский: провал Словении и Сербии на Евробаскете — в том числе и вина тренеров

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил выступление сборных балканских стран на Евробаскете, оценив в том числе и работу тренерского штаба этих команд.



«Тренеры сборных Сербии, Словении и Хорватии явно провели не лучший турнир. То, что Словения и Сербия, которых относили к фаворитам Евробаскета, не вышли в полуфиналы и остались без медалей — это вина в том числе и тренеров. Думаю, что у Словении не было особого выбора, а в Сербии с Пешичем явно ошиблись. Хорватия показала ожидаемый результат. А сборные Боснии и Черногории не запомнились ничем», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, в финале Евробаскета-2022 сыграют сборные Испании и Франции. В матче за третье место турнира встретятся команды Германии и Польши.