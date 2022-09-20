Эксперт: «Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в роли основного разыгрывающего

Эксперт ESPN Рамона Шелберн высказалась о ситуации разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в роли основного разыгрывающего. Это игрок, который становился MVP, он заслужил уважительное к себе отношение», — приводит слова Рамоны Шелберн NBA Central.



Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин для ухода Расселла считается подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз».



В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативной передачи.

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