Эксперт: «Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в роли основного разыгрывающего
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Эксперт ESPN Рамона Шелберн высказалась о ситуации разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» рассматривают Уэстбрука в роли основного разыгрывающего. Это игрок, который становился MVP, он заслужил уважительное к себе отношение», — приводит слова Рамоны Шелберн NBA Central.
Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин для ухода Расселла считается подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз».
В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативной передачи.
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