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Ерёмин: сборная России могла бы выйти в плей-офф на Евробаскете-2022

Ерёмин: сборная России могла бы выйти в плей-офф на Евробаскете-2022
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Бывший тренер московского ЦСКА и казанского УНИКСа, глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин предположил, как могла выступить сборная России на прошедшем чемпионате Европы — 2022.

«Наша сборная могла рассчитывать на выход в плей-офф турнира. То, что команда не приняла участие в таком крупном форуме — трагедия для нашего баскетбола и потеря для европейского. Наши команды всегда были уважаемые, с ними считались. Мы умели преподнести сюрприз.

Другой момент в том, что европейский баскетбол сделал большой шаг вперёд. Посмотрите, поднялись даже такие команды, как Эстония, Финляндия, Польша. А мы, к сожалению, оторваны от большого баскетбола», — сказал Ерёмин в интервью «Российской газете».

Победителем Евробаскета-2022 стала национальная команда Испании, которая в финале обыграла сборную Франции. Бронзовым призёром стала Германия.

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