Ерёмин: сборная России могла бы выйти в плей-офф на Евробаскете-2022

Бывший тренер московского ЦСКА и казанского УНИКСа, глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин предположил, как могла выступить сборная России на прошедшем чемпионате Европы — 2022.
«Наша сборная могла рассчитывать на выход в плей-офф турнира. То, что команда не приняла участие в таком крупном форуме — трагедия для нашего баскетбола и потеря для европейского. Наши команды всегда были уважаемые, с ними считались. Мы умели преподнести сюрприз.
Другой момент в том, что европейский баскетбол сделал большой шаг вперёд. Посмотрите, поднялись даже такие команды, как Эстония, Финляндия, Польша. А мы, к сожалению, оторваны от большого баскетбола», — сказал Ерёмин в интервью «Российской газете».
Победителем Евробаскета-2022 стала национальная команда Испании, которая в финале обыграла сборную Франции. Бронзовым призёром стала Германия.
- 20 сентября 2022
-
18:17
-
17:27
-
16:22
-
15:44
-
14:23
-
12:52
-
11:45
-
10:33
-
09:22
-
00:48
-
00:44
-
00:26
- 19 сентября 2022
-
23:01
-
21:59
-
21:31
-
20:36
-
20:22
-
18:56
-
18:50
-
17:55
-
16:12
-
15:49
-
15:47
-
14:39
-
14:39
-
13:59
-
13:52
-
12:51
-
12:29
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
10:45
-
10:37
-
10:31