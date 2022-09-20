Ерёмин: сборная России могла бы выйти в плей-офф на Евробаскете-2022

Бывший тренер московского ЦСКА и казанского УНИКСа, глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин предположил, как могла выступить сборная России на прошедшем чемпионате Европы — 2022.



«Наша сборная могла рассчитывать на выход в плей-офф турнира. То, что команда не приняла участие в таком крупном форуме — трагедия для нашего баскетбола и потеря для европейского. Наши команды всегда были уважаемые, с ними считались. Мы умели преподнести сюрприз.



Другой момент в том, что европейский баскетбол сделал большой шаг вперёд. Посмотрите, поднялись даже такие команды, как Эстония, Финляндия, Польша. А мы, к сожалению, оторваны от большого баскетбола», — сказал Ерёмин в интервью «Российской газете».



Победителем Евробаскета-2022 стала национальная команда Испании, которая в финале обыграла сборную Франции. Бронзовым призёром стала Германия.