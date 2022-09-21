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Кайри Ирвинг: эта вакцинация — одно из крупнейших нарушений прав человека в истории

Кайри Ирвинг: эта вакцинация — одно из крупнейших нарушений прав человека в истории
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг в очередной раз высказался на тему принудительной вакцинации населения от коронавируса.

«Если мне можно работать и не прививаться, то у всех моих братьев и сестёр, которые, как и я, не прививались, тоже должна быть возможность работать и при этом не подвергаться дискриминации, порицанию, увольнению. Эта принудительная вакцинация/пандемия — одно из крупнейших нарушений прав человека в истории», — написал Ирвинг в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Кайри Ирвинг отказывается вакцинироваться и в минувшем сезоне пропустил ряд матчей из-за этого. Всего 30-летний игрок принял участие лишь в 29 играх регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка.

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