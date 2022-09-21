Грин предложил провести голосование по поводу наказания Сарвера за расизм

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал недовольство наказанием, назначенным владельцу клуба Роберту Сарверу после расследования НБА.
Напомним, Сарвер был отстранён от клубной деятельности на год, а также оштрафован на $ 10 млн за расизм и женоненавистничество. Кроме этого, функционер пройдёт курс на тему уважения и взаимоотношений с персоналом.
«В следующем году мы выйдем на площадку играть с «Финикс Санз», а он будет сидеть рядом на скамейке. Поэтому единственное, что мне нужно, это чтобы кто-нибудь объяснил мне, почему избавиться от владельца «Лос-Анджелес Клипперс» Дональда Стерлинга было можно, а заставить Роберта Сарвера продать команду после того, что мы прочитали, нельзя?
Я прошу, чтобы было проведено голосование. Если это единственный способ, то давайте посмотрим, каковы эти цифры. Давайте посмотрим, каковы они.
Сарвер не может представлять людей, имея такие взгляды, разговаривая с людьми так, как он разговаривал, и обращаясь с афроамериканцами и женщинами так, как он обращался. Это ненормально», — приводит слова Грина ESPN.
Энтони и рэпер Дрейк сразились в конкурсе трёхочковых бросков:
- 21 сентября 2022
-
12:58
-
11:38
-
10:47
-
09:30
-
01:00
-
00:36
-
00:25
- 20 сентября 2022
-
23:59
-
23:23
-
23:01
-
22:36
-
21:40
-
21:25
-
20:50
-
20:28
-
20:10
-
19:36
-
19:00
-
18:17
-
17:27
-
16:22
-
15:44
-
14:23
-
12:52
-
11:45
-
10:33
-
09:22
-
00:48
-
00:44
-
00:26
- 19 сентября 2022
-
23:01
-
21:59
-
21:31
-
20:36
-
20:22