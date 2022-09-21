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Грин предложил провести голосование по поводу наказания Сарвера за расизм

Грин предложил провести голосование по поводу наказания Сарвера за расизм
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Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал недовольство наказанием, назначенным владельцу клуба Роберту Сарверу после расследования НБА.

Напомним, Сарвер был отстранён от клубной деятельности на год, а также оштрафован на $ 10 млн за расизм и женоненавистничество. Кроме этого, функционер пройдёт курс на тему уважения и взаимоотношений с персоналом.

«В следующем году мы выйдем на площадку играть с «Финикс Санз», а он будет сидеть рядом на скамейке. Поэтому единственное, что мне нужно, это чтобы кто-нибудь объяснил мне, почему избавиться от владельца «Лос-Анджелес Клипперс» Дональда Стерлинга было можно, а заставить Роберта Сарвера продать команду после того, что мы прочитали, нельзя?

Я прошу, чтобы было проведено голосование. Если это единственный способ, то давайте посмотрим, каковы эти цифры. Давайте посмотрим, каковы они.

Сарвер не может представлять людей, имея такие взгляды, разговаривая с людьми так, как он разговаривал, и обращаясь с афроамериканцами и женщинами так, как он обращался. Это ненормально», — приводит слова Грина ESPN.

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