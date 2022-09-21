Жена Грайнер поблагодарила президента США за усилия по освобождению Бриттни

Шерель Грайнер поблагодарила президента США Джо Байдена за поддержку в вопросе освобождения своей супруги — задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.



«Хочу поблагодарить президента Байдена за встречу, а также администрацию за её усилия по освобождению моей жены. Для меня было честью поговорить с ним напрямую о Бриттни, которую мы все так любим. Я прочувствовала каждую минуту изнурительных семи месяцев в её отсутствие. С нетерпением жду того дня, когда моя супруга вернётся домой», — написала Шерель Грайнер в своих соцсетях.

Напомним, Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: