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Женская сборная США стартовала с победы на ЧМ-2022

Женская сборная США стартовала с победы на ЧМ-2022
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В Сиднее завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами США и Бельгии. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 87:72.

Самым результативным игроком матча стала бывшая баскетболистка екатеринбургского УГМК Брианна Стюарт, которая набрала 22 очка. Алисса Томас и Джуэл Лойд набрали по 14 очков. В составе бельгийской команды отличилась Юли Ванло — 13 очков.

В группе со сборными США и Бельгии выступают также национальные команды Китая, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины и Пуэрто-Рико.

Напомним, американская команда является действующим чемпионом мира. ФИБА называет США главным фаворитом текущего турнира.

ЧМ-2022 (ж). Группа A. 1-й тур
22 сентября 2022, четверг. 04:30 МСК
США
Окончен
87 : 72
Бельгия
США: Стюарт - 22, Лойд - 14, Томас - 14, Коппер - 11, Джонс - 8, Аткинс - 7, Лейни - 7, Остин - 4, Грэй, Ионеску, Плам, Уилсон
Бельгия: Ванло - 13, Аллеман - 10, Линскенс - 9, Лисова-Мбака - 9, Делар - 8, Бен Абделькадер - 6, Массей - 5, Массей - 5, Мессеман - 4, Резимон - 3, Йорис, Раметт
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