Женская сборная США стартовала с победы на ЧМ-2022

В Сиднее завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами США и Бельгии. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 87:72.



Самым результативным игроком матча стала бывшая баскетболистка екатеринбургского УГМК Брианна Стюарт, которая набрала 22 очка. Алисса Томас и Джуэл Лойд набрали по 14 очков. В составе бельгийской команды отличилась Юли Ванло — 13 очков.



В группе со сборными США и Бельгии выступают также национальные команды Китая, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины и Пуэрто-Рико.



Напомним, американская команда является действующим чемпионом мира. ФИБА называет США главным фаворитом текущего турнира.

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