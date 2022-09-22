Главный тренер ЦСКА рассказал о задачах команды

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу целей команды на ближайшее время.

«Наша основная задача сейчас – реализовать то, что нам нужно реализовать с тактической точки зрения. Некоторые новички провели здесь всего пару дней, им нужно акклиматизироваться, познакомиться с другими игроками и начать играть вместе. У нас есть время, чтобы сделать это, хотя и не слишком много.



Впереди Суперкубок, и это еще одна возможность добиться прогресса. Очень важно и очень хорошо, что «Партизан» и «Мега» здесь. Поскольку в этом сезоне у нас нет шансов сыграть на международных соревнованиях, очень важно сражаться с командами из других стран, это важно для нас, игроков, тренеров. Болельщики увидят хороших игроков и тренеров, так что для них это будет праздник», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.