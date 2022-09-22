Вдова Стива Джобса и Джефф Безос претендуют на покупку «Финикс Санз»

На клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз», который будет выставлен на продажу, есть несколько претендентов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Ожидается, что в числе претендентов на приобретение контрольного пакета акций клуба будут претендовать бывший гендиректор Disney Боб Айгер, основатель Amazon Джефф Безос, а также вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, которая уже является совладельцем «Вашингтон Уизардс».
Общая стоимость «Финикса» по прошлогодним оценкам Forbes составляет $ 1,8 млрд. Это 18-й показатель в НБА.
Ранее стало известно, что владелец «Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберт Сарвер готов продать оба клуба. Основной причиной такого решения является расследование НБА, по итогам которого функционера отстранили от клубной деятельности на год и оштрафовали на $ 10 млн. Сарвер позволял себе расизм и сексистские заявления в адрес своих сотрудников.
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