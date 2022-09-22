Лонзо Болл пропустит старт сезона НБА
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл перенесёт операцию на колене перед началом сезона в Национальной баскетбольной лиге. Молодой игрок пропустит не меньше месяца. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ранее сообщалось, что Болл пропустит тренировочный лагерь «Буллс» из-за болей в колене.
В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.
22 июня 2017 года Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером. Он выступал за «озёрников» с 2017 по 2019 год.
Ранее Болл дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
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