В «Чикаго» предоставили обновлённую информацию о травмированном Лонзо Болле

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл, получивший в январе серьёзную травму, пока не готов к возвращению на площадку. Об этом, ссылаясь на главного тренера «Чикаго» Билли Донована, сообщил в своём «твиттере» обозреватель Роб Шэфер.



Как стало известно, Лонзо Болл по-прежнему не может заниматься на высоких скоростях. Всякий раз, когда игрок увеличивает темп, появляется дискомфорт в колене. По словам Донована, команда может предоставить Боллу паузу на некоторое время.



В конце января Лонзо перенёс операцию.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

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