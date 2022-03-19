В «Чикаго» предоставили обновлённую информацию о травмированном Лонзо Болле
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл, получивший в январе серьёзную травму, пока не готов к возвращению на площадку. Об этом, ссылаясь на главного тренера «Чикаго» Билли Донована, сообщил в своём «твиттере» обозреватель Роб Шэфер.
Как стало известно, Лонзо Болл по-прежнему не может заниматься на высоких скоростях. Всякий раз, когда игрок увеличивает темп, появляется дискомфорт в колене. По словам Донована, команда может предоставить Боллу паузу на некоторое время.
В конце января Лонзо перенёс операцию.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.
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