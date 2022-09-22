Франция переиграла Австралию в 1-м туре ЧМ-2022 по баскетболу среди женщин
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В Сиднее завершился матч 1-го тура чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами Австралии и Франции. Встреча завершилась победой французских баскетболисток со счётом 70:57.
Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Франции Габби Уильямс, записавшая на свой счёт 23 очка. Стоит отметить, что ни одна другая французская баскетболистка не набрала более 10 очков. В составе национальной команды Австралии отличилась Ребекка Аллен. В её активе 16 очков.
В группе со сборными Австралии и Франции выступают также национальные команды Японии, Канады, Сербии и Мали.
В следующем туре австралийки сыграют со сборной Мали, а Франции предстоит матч с Канадой.
ЧМ-2022 (ж). Группа B. 1-й тур
22 сентября 2022, четверг. 13:30 МСК
Австралия
Окончен
57 : 70
Франция
Австралия: Аллен - 16, Мэгбегор - 9, Толо - 8, Уиткомб - 8, Джордж - 5, Тальбо - 5, Джексон - 3, Уоллес - 3, Бликавс, Гарбин, Мэджен, Мэли
Франция: Уильямс - 23, Фоту - 10, Шартеро - 9, Бадьян - 8, Туре - 7, Мишель - 5, Беркани - 4, Рупер - 4, Паже, Сьяк, Тадич, Шери
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