Франция переиграла Австралию в 1-м туре ЧМ-2022 по баскетболу среди женщин

В Сиднее завершился матч 1-го тура чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами Австралии и Франции. Встреча завершилась победой французских баскетболисток со счётом 70:57.



Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Франции Габби Уильямс, записавшая на свой счёт 23 очка. Стоит отметить, что ни одна другая французская баскетболистка не набрала более 10 очков. В составе национальной команды Австралии отличилась Ребекка Аллен. В её активе 16 очков.



В группе со сборными Австралии и Франции выступают также национальные команды Японии, Канады, Сербии и Мали.



В следующем туре австралийки сыграют со сборной Мали, а Франции предстоит матч с Канадой.