Двукратная чемпионка России Лорен Джексон третьей в истории набрала 600 очков на ЧМ

Двукратная чемпионка России в составе «Спартака» Лорен Джексон стала третьим игроком в истории чемпионатов мира по баскетболу среди женщин, которой удалось набрать 600 очков в соревнованиях. В матче 1-го тура между национальными командами Австралии и Франции Джексон набрала 3 очка.
Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Франции Габби Уильямс, записавшая на свой счёт 23 очка. Стоит отметить, что ни одна другая французская баскетболистка не набрала более 10 очков. В составе национальной команды Австралии отличилась Ребекка Аллен. В её активе 16 очков.
В группе со сборными Австралии и Франции выступают также национальные команды Японии, Канады, Сербии и Мали.
В следующем туре австралийки сыграют со сборной Мали, а Франции предстоит матч с Канадой.
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