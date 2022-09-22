Источник: сборная Словении перед 1/4 финала Евробаскета выпивала алкоголь до 5 утра

Баскетболисты сборной Словении в ночь перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы по баскетболу 2022 года с национальной командой Польши до утра были в баре, сообщает издание Ekipa24 с ссылкой на боснийские СМИ.
По информации источника, спортсмены, включая лидера команды Луку Дончича, до пяти утра находились в одном из немецких баров в ночь перед игрой с Польшей и выпили много алкогольных напитков. Сообщается, что в Словении скрыли тот факт, что игроки сборной позволили себе такое поведение.
Сборная Словении сенсационно проиграла Польше в четвертьфинале Евробаскета со счётом 87:90. При этом сам Дончич оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и совершив 11 подборов, но это не помогло команде.
Стоит отметить, что Словения приезжала на турнир в статусе действующих чемпионов Европы. Победителем Евробаскета-2022 стала национальная команда Испании.
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