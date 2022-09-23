В организме американского баскетболиста «Автодора» нашли запрещённые вещества

Новичок «Автодора» Грег Уиттингтон не сумел пройти плановый медосмотр перед новым сезоном и покинул расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба саратовской команды.



По информации источника, медицинское обследование, помимо незалеченных травм, выявило у 29-летнего американского баскетболиста неудовлетворительную физическую форму и наличие в организме запрещённых веществ.



Сообщается, что контракт между клубом и Уиттингтоном не вступил в силу, и в ближайшее время баскетболист покинет город.

Прошлый сезон Грег Уиттингтон провёл в краснодарском «Локомотиве-Кубань». В матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 5,8 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 0,3 результативной передачи.

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