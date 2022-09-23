Лучший клуб Украины, объявлявший о снятии с чемпионата страны, остался в списке участников

Украинский «Прометей», являющийся действующим чемпионом страны, примет участие в новом сезоне Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

«Несмотря на заявление в социальных сетях владельца клуба Владимира Дубинского, «Прометей» не отозвал свою ранее поданную заявку на участие в чемпионате Украины. Такая же ситуация с МБК «Николаев», который сегодня обратился с месседжем о своём возможном неучастии в Суперлиге. Единственным клубом, отозвавшим свою заявку, стал «Кривбасс», — сказано в заявлении организации.

Напомним, ранее владелец клуба Владимир Дубинский заявил, что «Прометей» снимется с розыгрыша Суперлиги из-за дискриминационной политики ФБУ в отношении команды. По сравнению с другими участниками от клуба требовали повышенную сумму взноса.

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