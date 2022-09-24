Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию

Государственный департамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну, сообщает New York Times.
«Американцы должны немедленно покинуть Россию. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — приводит слова представителя Госдепа источник.
Причиной данных высказываний является геополитическая обстановка между Россией и Украиной, сложившаяся в последнее время. Американский государственный департамент опасается преследований своих граждан со стороны российских чиновников.
Напомним, в феврале нынешнего года в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. При прохождении таможенного контроля у неё было обнаружено и изъято запрещённое в гражданском обороте наркотическое вещество. Впоследствии спортсменка была осуждена на длительный срок.
Грайнер ведут на оглашение приговора
- 24 сентября 2022
-
07:25
-
07:02
-
00:55
- 23 сентября 2022
-
23:49
-
23:32
-
22:44
-
21:48
-
21:27
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:14
-
18:58
-
17:41
-
17:26
-
17:03
-
16:26
-
15:15
-
14:07
-
13:02
-
11:05
-
09:37
-
09:01
-
00:55
-
00:51
-
00:48
- 22 сентября 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:58
-
20:55
-
19:46
-
18:51
-
18:23
-
17:13
-
16:51