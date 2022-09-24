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Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию

Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию
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Государственный департамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну, сообщает New York Times.

«Американцы должны немедленно покинуть Россию. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — приводит слова представителя Госдепа источник.

Причиной данных высказываний является геополитическая обстановка между Россией и Украиной, сложившаяся в последнее время. Американский государственный департамент опасается преследований своих граждан со стороны российских чиновников.

Напомним, в феврале нынешнего года в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. При прохождении таможенного контроля у неё было обнаружено и изъято запрещённое в гражданском обороте наркотическое вещество. Впоследствии спортсменка была осуждена на длительный срок.

Грайнер ведут на оглашение приговора

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