Билл Симмонс: НБА хотела задействовать Джордана, чтобы он призвал Сарвера продать клуб

Известный американский журналист Билл Симмонс рассказал, что руководство НБА планировало задействовать легендарного баскетболиста Майкла Джордана, чтобы склонить Роберта Сарвера продать «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри».
«Я слышал, что лига планировала разыграть последнюю карту в лице Майкла Джордана, который должен был стать последним, кто выйдет и призовёт Сарвера продать клуб. Для Роберта это стало бы смертельным ударом и позором. Когда Сарвер узнал, что после Леброна и Криса Пола выступит Джордан, всё было кончено», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.
Роберт Сарвер был отстранён на год от управления обоими клубами за расизм и сексизм в отношении сотрудников. Также функционера оштрафовали на $ 10 млн. Позже Сарвер принял решение продать клуб.
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