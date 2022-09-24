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Билл Симмонс: НБА хотела задействовать Джордана, чтобы он призвал Сарвера продать клуб

Билл Симмонс: НБА хотела задействовать Джордана, чтобы он призвал Сарвера продать клуб
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Известный американский журналист Билл Симмонс рассказал, что руководство НБА планировало задействовать легендарного баскетболиста Майкла Джордана, чтобы склонить Роберта Сарвера продать «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри».

«Я слышал, что лига планировала разыграть последнюю карту в лице Майкла Джордана, который должен был стать последним, кто выйдет и призовёт Сарвера продать клуб. Для Роберта это стало бы смертельным ударом и позором. Когда Сарвер узнал, что после Леброна и Криса Пола выступит Джордан, всё было кончено», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.

Роберт Сарвер был отстранён на год от управления обоими клубами за расизм и сексизм в отношении сотрудников. Также функционера оштрафовали на $ 10 млн. Позже Сарвер принял решение продать клуб.

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