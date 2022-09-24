Джермейн Лав заявил, что его отговаривали от поездки в Россию и называли сумасшедшим

Американский защитник «Пари Нижний Новгород» Джермейн Лав рассказал, как его отговаривали от перехода в российский клуб в текущее межсезонье.
33-летний игрок подписал с «Нижним Новгородом» однолетнее соглашение.
«Меня называли сумасшедшим, когда узнали, что я решил перейти в российский клуб, но мне стало спокойнее после разговора с другом, который уже играл в России. Хочу, чтобы у меня была возможность заботиться о своей семье. Это мой приоритет. Я под божьей защитой. Знаю, что эта возможность у меня бы не появилась, если бы этого не хотели свыше. Я попытался подойти к ситуации непредвзято, и у меня получилось. Пока всё отлично», — приводит слова Лава New York Times.
Баскетболист также добавил, что в декабре к нему переедут его жена и двое маленьких детей.
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