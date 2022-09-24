Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джермейн Лав заявил, что его отговаривали от поездки в Россию и называли сумасшедшим

Джермейн Лав заявил, что его отговаривали от поездки в Россию и называли сумасшедшим
Комментарии

Американский защитник «Пари Нижний Новгород» Джермейн Лав рассказал, как его отговаривали от перехода в российский клуб в текущее межсезонье.

33-летний игрок подписал с «Нижним Новгородом» однолетнее соглашение.

«Меня называли сумасшедшим, когда узнали, что я решил перейти в российский клуб, но мне стало спокойнее после разговора с другом, который уже играл в России. Хочу, чтобы у меня была возможность заботиться о своей семье. Это мой приоритет. Я под божьей защитой. Знаю, что эта возможность у меня бы не появилась, если бы этого не хотели свыше. Я попытался подойти к ситуации непредвзято, и у меня получилось. Пока всё отлично», — приводит слова Лава New York Times.

Баскетболист также добавил, что в декабре к нему переедут его жена и двое маленьких детей.

Новость по теме
Томассон: русские очень гостеприимны. Не сталкивался со стереотипами, о которых говорят
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022