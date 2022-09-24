Подруга Грайнер продолжит играть в России. Её агент объяснил решение

Американская баскетболистка Алекс Бентли намерена продолжить играть в России. Агент Борис Лельчицкий сообщил, что продление контракта с екатеринбургским УГМК стало для неё трудным решением, но в последние два сезона не было предложений от команд WNBA. Баскетболистка осталась в России, чтобы прежде всего сохранить достойную зарплату.



«Для неё это возможность обеспечить финансовую стабильность и безопасность», — приводит слова Лельчицкого New York Times.

По словам агента, Бентли чувствует себя комфортно в России, так как у неё есть гражданство и ей подходит европейский стиль игры. Также здесь у неё много знакомых баскетболистов. Лельчицкий отметил, что Алекс является «близкой подругой» задержанной в России Бриттни Грайнер. Она надеется, что американку скоро освободят из тюрьмы.

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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.