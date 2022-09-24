Гомельский высоко оценил выступление Астапковича на Суперкубке Единой лиги ВТБ

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил выступление форварда ЦСКА Антона Астапковича на Суперкубке Единой лиги ВТБ.



«Астапкович две игры подряд показывает очень качественный баскетбол. Не перетягивает всё позиционное нападение на себя, хорошо взаимодействует с Милутиновым, очень активен на подборе. Курбанова нет в заявке на турнир.



Жан-Шарль очень полезен и в защите, и в атаке, много подбирает. Жду большего от Давидоваца при его выходах на позицию четвёртого номера. Надеюсь, что с возвращением Шведа у команды появится больше разнообразия в позиционной атаке», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, Астапкович перед стартом нынешнего сезона подписал контракт с ЦСКА на три года.



Астапкович ранее уже выступал за команды ЦСКА — с 2009 по 2018 год, включая «золотой» сезон в основе (2015/2016 – чемпион Евролиги и лиги ВТБ) и годичную отлучку в аренду в «Автодор» (2016/2017).



Последние четыре сезона баскетболист провёл в составе «Нижнего Новгорода».