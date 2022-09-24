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Маркканен рассказал, как Гобер во время Евробаскета предложил ему купить дом

Маркканен рассказал, как Гобер во время Евробаскета предложил ему купить дом
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Лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен рассказал о забавном разговоре с форвардом сборной Франции Руди Гобером во время Евробаскета 2022 года. Гобер предложил Маркканену купить его дом в Солт-Лейк-Сити — во время Евробаскета стало известно об обмене финна из «Кливленда» в «Юту». Гобер, в свою очередь, в это межсезонье был обменян из «Юты» в «Миннесоту».

«Я увидел Руди в холле отеля в Берлине, и он спросил меня, не хочу ли я купить его дом. Я узнал из соцсетей, что мы заполучили Донована Митчелла. Но на тот момент не были известны имена остальных участников обмена. Мне было интересно, кого мы отдали и перейду ли я в «Юту».

Когда я узнал о списке обмена, это был шок. Я никогда раньше не слышал своего имени в каких-то слухах. Я очень эмоционально отреагировал. Это бизнес, у меня нет обид. Я поблагодарил «Кливленд» за предоставленную возможность. Но первые мгновения были эмоциональными. Мне понравился Кливленд, я думал, что мы нашли там свой дом», — приводит слова Маркканена Salk Lake Tribune.

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