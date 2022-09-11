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«Я бросаю мяч, а он всегда попадает в цель». Маркканен — о 43 очках в матче с Хорватией

«Я бросаю мяч, а он всегда попадает в цель». Маркканен — о 43 очках в матче с Хорватией
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Лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен высказался по поводу своего выступления в матче с Хорватией (94:86). Финский игрок набрал 43 очка.

«Это был один из тех вечеров, когда казалось, что я бросаю мяч, а он всегда попадает в цель. Отличная победа, я просто пытаюсь делать то, что нужно команде. Мы знали, что можем победить всех, когда играем в свой лучший баскетбол: Хорватия — отличная команда.

Мы с нетерпением ждём следующего матча. Мы начнём готовиться к Испании, это отличная баскетбольная команда. Они знают, как это бывает. Мы отправляемся туда, где никто из нашей команды ещё не был. Мы очень взволнованны. Это ещё не конец», — приводит слова Маркканена Eurohoops.

В следующем раунде финская команда встретится со сборной Испании, которая вчера оказалась сильнее национальной команды Литвы (102:94 ОТ). Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.

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