Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Си Джей Макколлум подписал новый контракт с «Пеликанс»

Си Джей Макколлум подписал новый контракт с «Пеликанс»
Комментарии

«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил контракт с атакующим защитником Си Джеем Макколлумом, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Эдриан Войнаровски.

Новое соглашение рассчитано на два года, по нему спортсмен заработает $ 64 млн. Нынешний контракт Макколлума был рассчитан до 2024 года, по новому соглашению он останется в клубе до 2026 года.

Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. Он выступал в составе «Портленда» до февраля 2022 года, после чего был обменян в состав «Пеликанс» в рамках масштабной сделки. Помимо Макколлума, «Портленд» обменял центрового Ларри Нэнса и форварда Тони Снелла в «Нью-Орлеан Пеликанс» на защитников Томаша Саторански, Джоша Харта, Никила Александер-Уолкера, Диди Лозаду, защищённый пик первого раунда драфта-2022 (в диапазоне 5–14) и два пика второго раунда.

В 28 матчах регулярки за «Пеликанс» Си Джей набирал 24,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 5,8 передачи в среднем за игру.

Новость по теме
Макколлум: Карри — центр вселенной, всё вращается вокруг него
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022