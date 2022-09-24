Си Джей Макколлум подписал новый контракт с «Пеликанс»

«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил контракт с атакующим защитником Си Джеем Макколлумом, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Эдриан Войнаровски.
Новое соглашение рассчитано на два года, по нему спортсмен заработает $ 64 млн. Нынешний контракт Макколлума был рассчитан до 2024 года, по новому соглашению он останется в клубе до 2026 года.
Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. Он выступал в составе «Портленда» до февраля 2022 года, после чего был обменян в состав «Пеликанс» в рамках масштабной сделки. Помимо Макколлума, «Портленд» обменял центрового Ларри Нэнса и форварда Тони Снелла в «Нью-Орлеан Пеликанс» на защитников Томаша Саторански, Джоша Харта, Никила Александер-Уолкера, Диди Лозаду, защищённый пик первого раунда драфта-2022 (в диапазоне 5–14) и два пика второго раунда.
В 28 матчах регулярки за «Пеликанс» Си Джей набирал 24,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 5,8 передачи в среднем за игру.
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