Макколлум: Карри — центр вселенной, всё вращается вокруг него

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум высказался о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Против него тяжело защищаться. На него должны стягиваться сразу несколько защитников. Он не тот парень, которого может опекать один игрок. Он центр вселенной, всё вращается вокруг него», — приводит слова Макколлума NBC Sports.



Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» завоевали седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Голден Стэйт», Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.