Обозреватель: большинство считает, что карьера Име Удоки в НБА закончена

Обозреватель Итан Страусс выразил мнение, что карьера Име Удоки в НБА закончилась.
«Изучив все данные и всё, что было сказано в частных разговорах, мой знакомый агент вынес вердикт по поводу Име Удоки как тренера в НБА. Он сказал: «Всё кончено». И он не единственный, кто так говорит. Многие инсайдеры НБА именно так видят ситуацию, причём с самого четверга. Никто не знает, что ждёт нас в будущем, но все считают именно так», — приводит слова Страусса Ahn Fire Digital.
Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.
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