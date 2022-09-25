Леброн Джеймс предложил свои услуги команде по американскому футболу
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пошутил на тему того, что университетская команда по американскому футболу «Огайо Стэйт»столкнулась с большим количеством травм.
«Имею ли я право играть за университет, если пошёл в другой вид спорта, кроме баскетбола? Как работает это правило?», — написал Леброн Джеймс на своей странице в одной из социальных сетей.
Стоит отметить, что в детстве Леброн выступал в школьной команде по американскому футболу на позиции ресивера и считался перспективным игроком, который может пробиться на высший уровень.
Сам баскетболист также рассказывал, что в 2011 году, во время локаута в НБА, он получал предложения от двух клубов НФЛ — «Далласа» и «Сиэтла».
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
10:59
-
09:45
-
00:59
- 24 сентября 2022
-
23:53
-
23:48
-
23:06
-
22:59
-
21:48
-
21:37
-
20:48
-
19:51
-
19:44
-
19:10
-
18:54
-
17:41
-
16:28
-
16:00
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
11:54
-
11:40
-
11:15
-
11:10
-
10:31
-
09:48
-
09:12
-
08:17
-
07:25
-
07:02
Партнерский контент