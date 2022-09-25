Леброн Джеймс предложил свои услуги команде по американскому футболу

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пошутил на тему того, что университетская команда по американскому футболу «Огайо Стэйт»столкнулась с большим количеством травм.



«Имею ли я право играть за университет, если пошёл в другой вид спорта, кроме баскетбола? Как работает это правило?», — написал Леброн Джеймс на своей странице в одной из социальных сетей.



Стоит отметить, что в детстве Леброн выступал в школьной команде по американскому футболу на позиции ресивера и считался перспективным игроком, который может пробиться на высший уровень.



Сам баскетболист также рассказывал, что в 2011 году, во время локаута в НБА, он получал предложения от двух клубов НФЛ — «Далласа» и «Сиэтла».

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