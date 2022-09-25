Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс предложил свои услуги команде по американскому футболу

Леброн Джеймс предложил свои услуги команде по американскому футболу
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пошутил на тему того, что университетская команда по американскому футболу «Огайо Стэйт»столкнулась с большим количеством травм.

«Имею ли я право играть за университет, если пошёл в другой вид спорта, кроме баскетбола? Как работает это правило?», — написал Леброн Джеймс на своей странице в одной из социальных сетей.

Стоит отметить, что в детстве Леброн выступал в школьной команде по американскому футболу на позиции ресивера и считался перспективным игроком, который может пробиться на высший уровень.

Сам баскетболист также рассказывал, что в 2011 году, во время локаута в НБА, он получал предложения от двух клубов НФЛ — «Далласа» и «Сиэтла».

Новость по теме
Леброн эмоционально отреагировал на кадры с плачущими Надалем и Федерером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022