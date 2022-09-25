Кириленко: иностранные коллеги понимают, что отстранение России — исключительно политика

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что на данный момент возвращения российского спорта на международный уровень не предвидится.



«Думаю, это безосновательно. Исключительно политический вопрос. Когда он будет решён, то Россия вернётся — либо нет. Нам хочется играть с сильнейшими командами мира, только так будет расти уровень.



Наши иностранные коллеги в прекрасных отношениях с нами. Все прекрасно понимают, что отстранение — исключительно политический момент. Сейчас не могу предположить, какой шаг будет предпринят дальше. Я не дипломат и не политик. Нужно быть готовыми вернуться в любой момент, и мы делаем всё, чтобы наши команды теряли по минимуму», — сказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».