Кириленко прокомментировал приказ о приостановке участия сборных в турнирах за рубежом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение Министерства спорта исключить из Единого календарного плана проведение сборов и соревнований с участием сборных команд России за рубежом.



«Мы рассматривали какие-то турниры за границей, потому что хотелось бы, чтобы игроки сборной получали международный опыт — даже если не в Европе, то где-то ещё. Но если есть такое распоряжение, значит, будем играть внутри страны.

Мне бы очень хотелось, чтобы сборная играла, но сейчас всё зависит от политической обстановки — не можем же мы бежать впереди паровоза. Есть правительство, которое диктует условия», – приводит слова Кириленко ТАСС.

Андрей Кириленко. Сюрприз для будущих чемпионов: