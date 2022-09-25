Кириленко прокомментировал приказ о приостановке участия сборных в турнирах за рубежом
Поделиться
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение Министерства спорта исключить из Единого календарного плана проведение сборов и соревнований с участием сборных команд России за рубежом.
«Мы рассматривали какие-то турниры за границей, потому что хотелось бы, чтобы игроки сборной получали международный опыт — даже если не в Европе, то где-то ещё. Но если есть такое распоряжение, значит, будем играть внутри страны.
Мне бы очень хотелось, чтобы сборная играла, но сейчас всё зависит от политической обстановки — не можем же мы бежать впереди паровоза. Есть правительство, которое диктует условия», – приводит слова Кириленко ТАСС.
Новость по темеКириленко: иностранные коллеги понимают, что отстранение России — исключительно политика
Андрей Кириленко. Сюрприз для будущих чемпионов:
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
16:03
-
15:20
-
15:19
-
14:43
-
13:35
-
12:04
-
11:43
-
10:59
-
09:45
-
00:59
- 24 сентября 2022
-
23:53
-
23:48
-
23:06
-
22:59
-
21:48
-
21:37
-
20:48
-
19:51
-
19:44
-
19:10
-
18:54
-
17:41
-
16:28
-
16:00
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
11:54
-
11:40
-
11:15
Партнерский контент