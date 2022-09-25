Порзингис: мне нравится быть в статусе аутсайдера

Латвийский форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Честно говоря, мне нравится быть в статусе аутсайдера. От нас нет каких-то больших ожиданий, я говорю о сторонних наблюдателях, но, на мой взгляд, у нашей команды есть неплохие шансы доказать всем, что они ошибаются. Я на самом деле наслаждаюсь этим статусом. Нравится, когда сомневаются. И при этом я верю, что мы проведём хороший сезон. Превзойдём ожидания и пошумим», — приводит слова Порзингиса Basket News.
Порзингис перебрался в «Вашингтон» по ходу прошлого сезона из «Далласа». 27-летний форвард принял участие в 17 матчах за «Уизардс» до конца сезона, в которых набирал 22,1 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 2,9 результативной передачи в среднем за игру.
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