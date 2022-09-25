Шакил О'Нил восторженно высказался о Деннисе Родмане

Легендарный центровой Шакил О'Нил высказался по поводу своего бывшего товарища по команде Денниса Родмана.

«Если бы нам нужно было быть на месте за час до игры, он приходил бы на 15 минут раньше и ел жареного цыплёнка с рисом. Он принимал бы холодный душ, пока тренеры разговаривали, но выходил бы и делал 20 подборов», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

О'Нил четырежды становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды – самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000). Помимо этого, О’Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд (1993—1998, 2000—2007, 2009). В 1995 и 2000 годах он становился самым результативным игроком чемпионата.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: