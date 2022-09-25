Симмонс — игрокам «Филадельфии»: я нуждался в вашей помощи

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс обратился к игрокам и тренерам «Филадельфии Сиксерс», за которую он выступал раннее.
«Я чувствовал себя отвратительно. Я хотел всё исправить и ждал от вас поддержки, ребята, но вы были заняты обсуждениями этого эпизода, а мне это не сильно помогало. А я нуждался в вашей помощи», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.
По ходу прошлого сезона «Филадельфия» удержала около $ 20 млн из зарплаты Симмонса, так как игрок отказывался играть и тем самым нарушал условия контракта. Форвард, в свою очередь, ссылался на психологические проблемы, из-за которых он не мог играть.
Незадолго до дедлайна «Сиксерс» обменяли Бена Симмонса в «Нетс» на Джеймса Хардена. Бен так и не сыграл до конца сезона, а летом перенёс операцию на позвоночнике.
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