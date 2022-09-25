«Зенит» вырвал победу у ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

В Москве на «ВТБ Арене» завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит». Победу в матче одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 71:70.

За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».

Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.

В групповом этапе подопечные Хавьера Паскуля потерпели поражение от «Локомотива-Кубань» (73:74) и одержали победу в матче с «Партизаном» (81:65). Армейцы обыграли УНИКС (76:71) и «Мегу» (101:76).