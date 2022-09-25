«Зенит» вырвал победу у ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ
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В Москве на «ВТБ Арене» завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит». Победу в матче одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 71:70.
За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».
Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.
В групповом этапе подопечные Хавьера Паскуля потерпели поражение от «Локомотива-Кубань» (73:74) и одержали победу в матче с «Партизаном» (81:65). Армейцы обыграли УНИКС (76:71) и «Мегу» (101:76).
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал
25 сентября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
71 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Вольхин, Захаров, Зубков, Клименко, Соломон, Томассон, Томпкинс, Топтунов, Торопов, Уимбуш, Фридзон, Хомсли
ЦСКА: Антонов, Астапкович, Давидовац, Десятников, Жан-Шарль, Карпенко, Комолов, Милутинов, Мур, Руженцев, Ухов, Уэйр
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