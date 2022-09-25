Кореянка Кан Ли Сыл установила исторический рекорд на чемпионате мира

Баскетболистка сборной Южной Кореи Кан Ли Сыл набрала 37 очков в матче со сборной Боснии и Герцеговины и помогла своей команде одержать победу со счётом 99:66.

Кроме того, Кан Ли Сыл сделала восемь подборов, пять передач и три перехвата, что в сумме позволило ей набрать оценку эффективности 44. Этот показатель эффективности превзошёл показатель, зафиксированный австралийской центровой Лиз Кэмбедж (41) на последнем чемпионате мира.

Кан не хватило всего одного трёхочкового броска, чтобы сравняться с рекордом всех времён чемпионата мира среди женщин по количеству трёхочковых за один матч. Всего на её счету семь реализованных попыток из-за дуги.

Корея не только добилась первой победы на этом чемпионате мира, но и прервала 11-матчевую полосу поражений, длившуюся 12 лет.