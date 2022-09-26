Сборная США одержала четвёртую победу подряд на ЧМ-2022 среди женщин, обыграв Корею

Завершился матч 4-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Южной Кореи. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 145:69 (32:21, 36:19, 38:12, 39:17).

Самым результативным игроком встречи стала америкнка Брайонна Джонс, записав на свой счёт 18 очков и восемь подборов. В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировала Пак Хе Чин. В её активе 17 очков и два подбора.

Сборная США в предыдущем туре обыграла Китай — 77:63, а кореянки уверенно обыграли баскетболисток из Боснии и Герцеговины (99:66).



В следующем туре США сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины, а сборной Южной Кореи предстоит встреча с Пуэрто-Рико. Обе игры состоятся 27 сентября.