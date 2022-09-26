Новичок «Лейкерс» — о телосложении Леброна: а я думал, что я высокий, думал, что я сильный

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Трой Браун высказался о звёздном форварде команды Леброне Джеймсе.



«В детстве моим любимым игроком был Леброн. Первое, что поразило меня во время игры с ним — насколько он больше физически. Он примерно 6 футов 8 дюймов. А я думал, что я высокий, думал, что я сильный», — сказал Браун в интервью для «Лейкерс».



В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» не пробился в плей-офф. Команда потеряла шансы после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл: