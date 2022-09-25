Деджонте Мюррэй рассказал о своём отношении к Леброну
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррэй выразил благодарность звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
«Леброн — отличный парень. Это прекрасный человек, прекрасный отец, прекрасный лидер и, в конце концов, это великий баскетболист. Он взял меня под крыло ещё когда мне было 17 лет. Я уже не раз говорил и буду говорить, как я ему благодарен и признателен. Это чистая правда. Я очень благодарен, что у меня есть такой человек, который направляет мне и на площадки игровыми советами, и помогает за её пределами, я это ценю», — поделился Мюррэй во время медиа-дня в клубе.
Деджонте Мюррей перешёл в «Атланту» в текущее межсезонье. До этого он на протяжении пяти сезонов выступал за «Сан-Антонио Спёрс».
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