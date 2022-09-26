Гомельский высказался о финале Суперкубка Единой лиги ВТБ

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался об итогах финального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит».



«Очень азартная игра с большим количеством зрелищных моментов, но и с большим количеством ошибок с обеих сторон. И ЦСКА, и Зениту ещё есть над чем работать», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, победу в финальном матче одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 71:70.



За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».



Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.

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