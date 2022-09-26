Новицки провёл благотворительный турнир по теннису с участием Дончича, Роддика и других

Легендарный немецкий баскетболист НБА Дирк Новицки провёл благотворительный турнир по теннису.
В мероприятии также принимали участие: баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич, американский теннисист Джон Иснер (на Открытом чемпионате США Иснер сломал запястье, поэтому поддерживал мероприятие с травмой), бывшие теннисисты Энди Роддик и Марди Фиш, бывший баскетболист Стив Нэш и американский актёр Бен Стиллер. Все деньги с мероприятия отправятся в благотворительный Дирка Новицки.
«Наконец-то мы вернулись. Нам пришлось взять несколько лет перерыва из-за пандемии. Все началось с того, что я был большим поклонником тенниса, и как-то мы захотели провести собственное мероприятие.
У нас есть отличные теннисисты. У нас есть парни, которые играют так себе. Если вы фанат тенниса, то можете посмотреть на Джона Иснера. Марди Фиш и Энди Роддика, одни из лучших, которые выступят на этом турнире. Если вы хотите повеселиться, то можете посмотреть на Бена Стиллера и немного на меня», — приводит слова Новицки Dallas News.
Фото: из личного архива Дончича
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