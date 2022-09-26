«У меня были сомнения». Дюрант высказался о своём запросе об обмене из «Бруклина»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант высказался о своём запросе на обмен из клуба в нынешнее межсезонье.



«Я становлюсь всё старше, и я хотел бы быть в стабильном месте, пытаясь там создать чемпионский коллектив. У меня возникли сомнения по этому поводу, и я высказал их владельцу клуба Джо Цаю.



Но сейчас я полностью готов продолжать двигаться дальше вместе с командой. Так что если у фанатов есть сомнения, то я с этим ничего не могу сделать. Но вы увидите меня. Вы знаете, на что я способен. Вы знаете, как сильно я переживаю из-за игры, как я переживаю за своих партнёров по команде и за весь этот клуб», — приводит слова Дюранта пресс-служба НБА в социальных сетях.



Напомним, ранее сообщалось, что Дюрант провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.