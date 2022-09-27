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Сборная США разгромила Боснию, одержав пятую победу на ЧМ-2022 среди женщин

Сборная США разгромила Боснию, одержав пятую победу на ЧМ-2022 среди женщин
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Завершился матч 5-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась победой американских баскетболисток со счётом 121:59 (33:15, 30:16, 29:13, 29:15).

Самым результативным игроком встречи стала американка Келси Плам, записав на свой счёт 20 очков и четыре подбора. В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировала Николина Элеж. В её активе 19 очков и четыре подбора.

Сборная США в предыдущем туре обыграла Южную Корею — 145:69, а боснийки уступили баскетболисткам из Бельгии (55:85).

Обе команды завершили все свои игры на групповом этапе. Впереди – плей-офф, куда сборная США вышла с первого места, а Босния и Герцеговина пробиться не сумела, так как заняла последнее место в группе.

ЧМ-2022 (ж). Группа A. 5-й тур
27 сентября 2022, вторник. 07:00 МСК
США
Окончен
121 : 59
Босния и Герцеговина
США: Плам - 20, Грэй - 16, Остин - 15, Стюарт - 15, Джонс - 14, Уилсон - 14, Коппер - 11, Лейни - 5, Аткинс - 4, Томас - 4, Ионеску - 3, Лойд
Босния и Герцеговина: Элеж - 19, Кнежевич - 11, Джонс - 7, Джомбета - 6, Тавич - 6, Деура - 5, Делич - 3, Домузин - 2, Делич, Иканович, Маркович, Селимович
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