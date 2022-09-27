Сборная США разгромила Боснию, одержав пятую победу на ЧМ-2022 среди женщин

Завершился матч 5-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась победой американских баскетболисток со счётом 121:59 (33:15, 30:16, 29:13, 29:15).

Самым результативным игроком встречи стала американка Келси Плам, записав на свой счёт 20 очков и четыре подбора. В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировала Николина Элеж. В её активе 19 очков и четыре подбора.



Сборная США в предыдущем туре обыграла Южную Корею — 145:69, а боснийки уступили баскетболисткам из Бельгии (55:85).



Обе команды завершили все свои игры на групповом этапе. Впереди – плей-офф, куда сборная США вышла с первого места, а Босния и Герцеговина пробиться не сумела, так как заняла последнее место в группе.